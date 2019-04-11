АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты: Летающие автомобили могут помочь в борьбе с глобальным потеплением
EUR 72.95 USD 64.74
Курс валют на 11.04.2019

Юля Ефременкова прокомментировала слухи о драке с Мондезиром Свет-Амуром

Телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Юлия Ефременкова прокомментировала информацию о том, что ее якобы избил Мондезир Свет-Амур.

Юля Ефременкова прокомментировала слухи о драке с Мондезиром Свет-Амуром

Не так давно в социальных сетях появилось сообщение о том, что бывшая возлюбленная Сергея Кучерова пострадала от рук нового избранника. Правда, сейчас выяснилось, что это всего лишь очередная порция сплетен.

Стоит отметить, что многочисленные поклонники Ефременковой и Свет-Амура буквально забросали парочку вопросами о том, почему они до сих пор никак не комментируют эту информацию. По всей видимости, Юлия устала отмалчиваться, поэтому опубликовала у себя на страничке в Instagram несколько свежих Stories, в которых и ответила на все вопросы фанатов.

Юля Ефременкова прокомментировала слухи о драке с Мондезиром Свет-Амуром

Для начала Ефременкова попросила подписчиков не верить всему тому, что они читают в Сети, ведь это не всегда может быть правдой, а потом поспешила записать короткий ролик, в котором заявила, что многие непопулярные группы пытаются «хайпануть» на ее отношениях с Свет-Амуром.

«Многие группы пытаются хайпануть на наших отношениях с Мондезиром, распространяя абсолютный бред о том, что якобы меня человек избил.. Видео никаких не предоставляют, доказательств у них, соответственно, тоже нет. Я все это время молчала, но больше не смогла...» - заявляет ведущая телепроекта «Дом-2».


Юля Ефременкова прокомментировала слухи о драке с Мондезиром Свет-Амуром

Впрочем, на этом Ефременкова не остановилась и обратилась к администраторам групп, которые распространяют подобные сплетни.

«Я хочу пожелать вам оставаться прежде всего людьми! И если вы хотите как-то развиваться, то развивайтесь честно! Развивайте свою группу достойно! А не публикуя такие вот гнусные, лживые новости...» - добавила Юлия.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:14

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезда "Дома-2" Виктория Романец
В Греции родился ребенок от трех
Новые чипы Qualcomm протестировали на
Рустам Солнцев показал вертолет в
Кирилл Серебренников готовится
Ольга Бузова поддержала Сергея Лазарева
В Липецке водитель LADA Granta
Ксения Собчак поделилась в Instagram
Рустам Солнцев пришел в восторг от
Екатерина Варнава сожалеет об упущенных
Ким Кардашьян снялась для обложки Vogue
Джереми Реннер сыграет Соколиного Глаза
Ирина Пинчук уехала в Одессу
Бредли Купер с женой прервали съёмку
В аккаунте Татьяны Африкантовой в
Oppo представил Reno 10X Zoom Edition с
Ольгу Бузову спутали с Анастасией
Настя Стецевьят отказала Валерию
Владимир Пресняков «приревновал»
Ученые выяснили, какой вред климату
Названы самые странные запреты для
Юля Ефременкова прокомментировала слухи
Александр Задойнов: «Если вернусь на
SsangYong Korando поступит в
Александра Артемова вновь засветила
«Порвал американцев»: Филипп Киркоров
Специалисты назвали отличия между
В Санкт-Петербурге произошёл пожар,
Ольга Бузова попыталась исполнить
Медики рассказали о вреде сосисок
Просмотреть все новости