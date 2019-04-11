Юля Ефременкова прокомментировала слухи о драке с Мондезиром Свет-Амуром
Телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Юлия Ефременкова прокомментировала информацию о том, что ее якобы избил Мондезир Свет-Амур.
Не так давно в социальных сетях появилось сообщение о том, что бывшая возлюбленная Сергея Кучерова пострадала от рук нового избранника. Правда, сейчас выяснилось, что это всего лишь очередная порция сплетен.
Стоит отметить, что многочисленные поклонники Ефременковой и Свет-Амура буквально забросали парочку вопросами о том, почему они до сих пор никак не комментируют эту информацию. По всей видимости, Юлия устала отмалчиваться, поэтому опубликовала у себя на страничке в Instagram несколько свежих Stories, в которых и ответила на все вопросы фанатов.
Для начала Ефременкова попросила подписчиков не верить всему тому, что они читают в Сети, ведь это не всегда может быть правдой, а потом поспешила записать короткий ролик, в котором заявила, что многие непопулярные группы пытаются «хайпануть» на ее отношениях с Свет-Амуром.
Впрочем, на этом Ефременкова не остановилась и обратилась к администраторам групп, которые распространяют подобные сплетни.
Не так давно в социальных сетях появилось сообщение о том, что бывшая возлюбленная Сергея Кучерова пострадала от рук нового избранника. Правда, сейчас выяснилось, что это всего лишь очередная порция сплетен.
Стоит отметить, что многочисленные поклонники Ефременковой и Свет-Амура буквально забросали парочку вопросами о том, почему они до сих пор никак не комментируют эту информацию. По всей видимости, Юлия устала отмалчиваться, поэтому опубликовала у себя на страничке в Instagram несколько свежих Stories, в которых и ответила на все вопросы фанатов.
Для начала Ефременкова попросила подписчиков не верить всему тому, что они читают в Сети, ведь это не всегда может быть правдой, а потом поспешила записать короткий ролик, в котором заявила, что многие непопулярные группы пытаются «хайпануть» на ее отношениях с Свет-Амуром.
«Многие группы пытаются хайпануть на наших отношениях с Мондезиром, распространяя абсолютный бред о том, что якобы меня человек избил.. Видео никаких не предоставляют, доказательств у них, соответственно, тоже нет. Я все это время молчала, но больше не смогла...» - заявляет ведущая телепроекта «Дом-2».
Впрочем, на этом Ефременкова не остановилась и обратилась к администраторам групп, которые распространяют подобные сплетни.
«Я хочу пожелать вам оставаться прежде всего людьми! И если вы хотите как-то развиваться, то развивайтесь честно! Развивайте свою группу достойно! А не публикуя такие вот гнусные, лживые новости...» - добавила Юлия.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:14