Юля Ефременкова прокомментировала слухи о драке с Мондезиром Свет-Амуром

«Многие группы пытаются хайпануть на наших отношениях с Мондезиром, распространяя абсолютный бред о том, что якобы меня человек избил.. Видео никаких не предоставляют, доказательств у них, соответственно, тоже нет. Я все это время молчала, но больше не смогла...» - заявляет ведущая телепроекта «Дом-2».

«Я хочу пожелать вам оставаться прежде всего людьми! И если вы хотите как-то развиваться, то развивайтесь честно! Развивайте свою группу достойно! А не публикуя такие вот гнусные, лживые новости...» - добавила Юлия.



