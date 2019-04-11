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Ким Кардашьян снялась для обложки Vogue

Ким Кардашьян сообщила своим подписчикам в Instagram, что снялась для обложки Vogue. Также знаменитость рассказала, что очень давно об этом мечтала.

Ким Кардашьян снялась для обложки Vogue

Ким Кардашьян активно пользуется социальными сетями и рассказывает поклонникам все, что происходит в ее жизни. Несколько часов назад модель поделилась в Instagram, что ее давняя мечта сбылась. Она опубликовала фотографии и сообщала, что снялась для обложки американского Vogue. На снимках она запечатлена в различных образах. В комментарии знаменитость написала, что еще маленькой девочкой хотела попасть на обложку этого журнала. Также Ким Кардашьян поблагодарила всех, кто с ней работал на съемках фотосессии.

Ким Кардашьян снялась для обложки Vogue

В конце поста знаменитость сказала спасибо своему возлюбленному Канье Уэсту за его поддержку. Подписчики модели пришли в восторг от ее публикации. Они написали огромное количество поздравительных комментариев. Всего за несколько часов пост Ким Кардашьян набрал более 2 миллионов 800 тысяч лайков.



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:12

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