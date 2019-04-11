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Александр Задойнов: «Если вернусь на «Дом-2», то только на Сейшелы»

Александр Задойнов после ухода с проекта "Дом-2" успел помириться с бывшей избранницей Элиной Камирен, воспитывает дочь Сашу, открыл бизнес в Сочи и расстался с возлюбленной. Бывший проектант отмечает, что вернется на шоу только тогда, когда его пригласят на Сейшелы.
Александр Задойнов: «Если вернусь на «Дом-2», то только на Сейшелы»

Александр Задойнов рассказал, как ему удалось помириться с Элиной Камирен после расставания. Некоторое время назад девушка решила вместе с дочерью переехать в Сочи, из-за чего туда направился и экс-проектант. Там он занялся бизнесом, начал продавать мебель для ресторанов и отелей, открыл магазин одежды, снимается в клипах, а также планирует принять участие в создании короткометражного фильма.

По словам Задойнова, Элина Камирен сама позвонила ему и сказала, что дочь очень скучает. С того времени отец пытается как можно больше времени проводить с наследницей, выбрал для нее детский сад вместе с Камирен, встречается с малышкой как минимум раз в неделю, гуляет. Бывший участник реалити отметил, он сам удивлен, ведь сейчас, приходя к дочери, знает, что его накормят обедом, предложат кофе или чай. Личные взаимоотношения бывшие возлюбленные попросту не обсуждают, разговаривая только о ребенке.

На проект "Дом-2" Александр Задойнов возвращаться не намерен, разве что его позовут на Сейшелы. В конце рассказа, правда, проектант отметил, что пошутил. В его планах сейчас совсем другие занятия, телестройку он, скорее всего, уже перерос, однако часто общается с бывшими коллегами, поддерживает хорошие отношения.

Недавно Александр Задойнов расстался со своей девушкой, основной причиной чему стала ревность и подозрения. По словам бывшего проектанта, он попросту не видел больше смысла жить вместе и строить отношения при таких условиях. На данный момент звезда реалити намерен развивать бизнес и общаться с наследницей, новой любви специально он не ищет.



 
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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:12

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