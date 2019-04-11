Джереми Реннер сыграет Соколиного Глаза в сольном проекте





Напарницей Бантона станет член молодого отряда Кейт Бишоп. Именно ей Соколиный Глаз передаст свой супергеройский псевдоним и научит точно стрелять. Отношениям героев посвящены комиксы Алекса Аджи и Мэтта Фракционе, отмеченные премией Eisner Award. С актрисой на роль ученицы Бантона создатели картины пока не определились.Фильм планируется к показу на потоковом сервисе Disney+. Исполнителем роли Соколиного Глаза в очередной супергеройской киноленте останется Джереми Реннер. Персонаж актера Клинт Бартон появится в заключительном эпизоде «Мстители: Финал», премьера которого состоится в конце апреля.