Александра Артемова вновь засветила беременный живот в халате

Проектантка Саша Артемова больше года назад вышла замуж за своего избранника Евгения Кузина. После свадьбы влюбленные пообещали, что не будут откладывать рождение детей в долгий ящик, однако проблемы со здоровьем мешали девушке ощутить радость материнства. Тем не менее, похоже, врачи смогли помощь звезде телестройки, и в скором времени она станет впервые мамой.Поводом для слухов о беременности Саши Артемовой стал пост ее подруги Екатерины Колесниченко, так как она раскрыла друзей в Instagram. Однако тогда многие решили, что проектантка пошутила. Теперь же большинство фолловеров практически уверены в правдивости слухов вокруг молодоженов.Не так давно Александра Артемова опубликовала снимок в белом халате, под которым скрыла растущий живот. К такому выводу пришли фанаты из-за того, что пояс девушка завязала не прямо на талии, а выше. Некоторые даже принялись поздравлять участницу реалити-шоу "Дом-2" с предстоящим событием.