Александра Артемова вновь засветила беременный живот в халате
Звезда "Дома-2" Александра Артемова опубликовала в Instagram новый снимок, где предстала в белом халате с чашкой кофе. Многие заметили, что под одеждой участница реалити попыталась скрыть беременный живот.
Проектантка Саша Артемова больше года назад вышла замуж за своего избранника Евгения Кузина. После свадьбы влюбленные пообещали, что не будут откладывать рождение детей в долгий ящик, однако проблемы со здоровьем мешали девушке ощутить радость материнства. Тем не менее, похоже, врачи смогли помощь звезде телестройки, и в скором времени она станет впервые мамой.
Поводом для слухов о беременности Саши Артемовой стал пост ее подруги Екатерины Колесниченко, так как она раскрыла друзей в Instagram. Однако тогда многие решили, что проектантка пошутила. Теперь же большинство фолловеров практически уверены в правдивости слухов вокруг молодоженов.
Не так давно Александра Артемова опубликовала снимок в белом халате, под которым скрыла растущий живот. К такому выводу пришли фанаты из-за того, что пояс девушка завязала не прямо на талии, а выше. Некоторые даже принялись поздравлять участницу реалити-шоу "Дом-2" с предстоящим событием.
Проектантка Саша Артемова больше года назад вышла замуж за своего избранника Евгения Кузина. После свадьбы влюбленные пообещали, что не будут откладывать рождение детей в долгий ящик, однако проблемы со здоровьем мешали девушке ощутить радость материнства. Тем не менее, похоже, врачи смогли помощь звезде телестройки, и в скором времени она станет впервые мамой.
Поводом для слухов о беременности Саши Артемовой стал пост ее подруги Екатерины Колесниченко, так как она раскрыла друзей в Instagram. Однако тогда многие решили, что проектантка пошутила. Теперь же большинство фолловеров практически уверены в правдивости слухов вокруг молодоженов.
Не так давно Александра Артемова опубликовала снимок в белом халате, под которым скрыла растущий живот. К такому выводу пришли фанаты из-за того, что пояс девушка завязала не прямо на талии, а выше. Некоторые даже принялись поздравлять участницу реалити-шоу "Дом-2" с предстоящим событием.
ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:08