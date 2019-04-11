Oppo представил Reno 10X Zoom Edition с «акульим плавником»





Устройство для фронтальной камеры в этом телефоне назвали «акульим плавником» из-за внешнего сходства. Это отличное решение для безрамочных смартфонов. Кроме оптической составляющей, эта камера также имеет светодиодную вспышку. Для того, чтобы уберечь деталь от поломок, сюда же встроили датчик, который определяет падение. Он поможет сложить камеру в специальный «карман», если пользователь вдруг уронит телефон.Смартфон имеет 48 мегапиксельную основную камеру. В названии обещают 10-кратный зум, но он гибридный. Вторая камера – 5-мегапиксельная с телефото объективом и возможностью к 5-кратному оптическому увеличению изображения благодаря перископической конструкции. Также на задней панели имеется 8 мегапиксельная широкоугольная камера.Что касается дисплея, то он будет иметь 6,6 дюймовую диагональ и расширение 2340 х 1080 пикселей. «На борту» будет процессор Qualcomm Snapdragon 850, от 6 до 8 Гб «оперативки» и от 128 до 256 ГБ встроенной памяти. Имеется слот micro SD для того, чтобы добавить места для информации. Установлена батарея емкостью 4000 мАч. Также смартфон имеет дактилоскопический датчик и использует ОС Android 9.