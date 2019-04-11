В Санкт-Петербурге произошёл пожар, погибли два человека
В Санкт-Петербурге произошёл пожар в однокомнатной квартире. После ликвидации очага были обнаружены тела двух погибших. Причины смерти устанавливаются.
Как пояснил представитель городского управления МЧС, пожар произошёл в одной из квартир, которая расположена на седьмом этаже дома № 4 по улице Софьи Ковалевской. Площадь сгоревшего жилья составляет 8 м. кв. Причины пожара устанавливаются.
Как пояснил представитель городского управления МЧС, пожар произошёл в одной из квартир, которая расположена на седьмом этаже дома № 4 по улице Софьи Ковалевской. Площадь сгоревшего жилья составляет 8 м. кв. Причины пожара устанавливаются.
Происшествия
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 10:56