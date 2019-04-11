АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты: Летающие автомобили могут помочь в борьбе с глобальным потеплением
EUR 72.95 USD 64.74
Курс валют на 11.04.2019

Анастасия Волочкова призвала всех недовольных бедностью уехать из России

Президент РФ Владимир Путин не виноват в бедности большинства населения страны, а все недовольные нынешним положением могут покинуть Россию. Такое заявление сделала балерина Анастасия Волочкова.
Анастасия Волочкова призвала всех недовольных бедностью уехать из России

«Все, кому здесь не так, вставайте и выезжайте в другие страны. Живите там», - заявила она ведущему «Эха Москвы» Алексею Гусарову. Тогда тот поинтересовался, куда деваться миллионам бедным, если они не могут сразу собраться и уехать, на что Волочкова посоветовала больше работать, а не «курить бычки».

По ее мнению, президент и правительство не виноваты в низком уровне жизни людей. Гусаров отметил, что многие проработали на государство десятки лет, но получают 10-11 тысяч рублей, Волочкова при этом продолжала настаивать на невиновности Владимира Путина и властей.

До этого балерину раскритиковали за хвастовство новой иномаркой, снимок которой она опубликовала в Instagram. Звезда сообщила, что заработала все имущество большим трудом, потребовав порадоваться за нее. Подписчикам такой пост не понравился, а некоторые из них отметили, что Волочкова преподнесла все так, что будто она все время трудилась, а другие люди прожили, не работая.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 13:01

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дарья Валитова обратилась к СМИ через
Госдума разрешила семьям с детьми
Раскрыты параметры нового Renault
Спортсменов будут штрафовать за допинг
Ученые установили, что микробы способны
Ученые: Менее активными дети становятся
Мария Куликова рассказала о своих
Диетолог Светлана Фус назвала главную
Глюкоза в полупрозрачном боди восхитила
Планшеты Samsung Galaxy Tab S5e и
Мария Кравченко отказывается от макияжа
В Москве стартует цикл лекций, которые
Ирина Аллегрова отказалась петь про
Ученые: Корсеты в XIX веке продлевали
Анастасия Волочкова призвала всех
Медики рассказали, кому противопоказано
Роспотребнадзор разработал рекомендации
Сеть гудит из-за слухов о гибели
Ученые: Газы у человека могут выходить
Звезда "Дома-2" Виктория Романец
В Греции родился ребенок от трех
Новые чипы Qualcomm протестировали на
Рустам Солнцев показал вертолет в
Кирилл Серебренников готовится
Ольга Бузова поддержала Сергея Лазарева
В Липецке водитель LADA Granta
Ксения Собчак поделилась в Instagram
Рустам Солнцев пришел в восторг от
Екатерина Варнава сожалеет об упущенных
Ким Кардашьян снялась для обложки Vogue
Просмотреть все новости