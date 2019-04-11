Анастасия Волочкова призвала всех недовольных бедностью уехать из России





«Все, кому здесь не так, вставайте и выезжайте в другие страны. Живите там», - заявила она ведущему «Эха Москвы» Алексею Гусарову. Тогда тот поинтересовался, куда деваться миллионам бедным, если они не могут сразу собраться и уехать, на что Волочкова посоветовала больше работать, а не «курить бычки».По ее мнению, президент и правительство не виноваты в низком уровне жизни людей. Гусаров отметил, что многие проработали на государство десятки лет, но получают 10-11 тысяч рублей, Волочкова при этом продолжала настаивать на невиновности Владимира Путина и властей.До этого балерину раскритиковали за хвастовство новой иномаркой, снимок которой она опубликовала в Instagram. Звезда сообщила, что заработала все имущество большим трудом, потребовав порадоваться за нее. Подписчикам такой пост не понравился, а некоторые из них отметили, что Волочкова преподнесла все так, что будто она все время трудилась, а другие люди прожили, не работая.