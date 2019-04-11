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Ольга Бузова попыталась исполнить фирменный шпагат Анастасии Волочковой

Телеведущая телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова попыталась продемонстрировать фирменный шпагат известнейшей российской балерины Анастасии Волочковой.

Ольга Бузова попыталась исполнить фирменный шпагат Анастасии Волочковой

По мнению многочисленных интернет-пользователей, подобными акробатическими трюками Бузова хочет наладить свою личную жизнь.

Считанные часы назад в социальных сетях появился видеоролик, который буквально сразу же взорвал Интернет. А все из-за Ольги Бузовой и ее изобретательного шпагата, очень напоминающего шпагат Волочковой.

На видео запечатлены кадры из недавнего выпуска телешоу «Бородина против Бузовой», на котором один из участников «Дома-2», пытаясь обратить на себя внимание, танцует под песню «Мало половин». Какой же неожиданностью для присутствующих было наблюдать за тем, как Ольга поспешила повторить движения подопечного.

Ольга Бузова попыталась исполнить фирменный шпагат Анастасии Волочковой

Отметим, что растяжка Бузовой многих зрителей удивила, ведь мало кто из них ожидал, что Ольга настолько ловкая. Впрочем, ролик набрал куда больше нелицеприятных высказываний. Да и соведущему новоиспеченной исполнительницы Владу Кадони явно не доставил удовольствие шпагат звезды.

«Оль, а как ты Это могла сделать прям передо мной? Скажи, пожалуйста! Очень хорошо, кстати, получилось, я представляют что было, если бы ты еще сначала прорепетировала..», - обратился Кадони к Бузовой.

К слову, свое поведение Ольга объяснила довольно просто. Телезнаменитость заявила, что у нее «просто» сегодня такое «игривое настроение», а также указала на то, что у нее прекрасная растяжка.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:55

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