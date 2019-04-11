Владимир Пресняков «приревновал» Наталью Подольскую к Мите Фомину
Наталья Подольская посетила модное мероприятие, где встретила своего давнего знакомого Митю Фомина. Певица обнародовала в Instagram-профиле совместное с коллегой фото, чем вызвала «ревность» у Владимира Преснякова.
На снимке артистка, выбравшая для состоявшегося в Москве модного показа Игоря Чапурина оранжевое мини-платье и пиджак в тон, запечатлена на скамье рядом с Фоминым. Коллеги сидят очень близко друг к другу не из-за «особых» отношений, а, как видно на кадре, по причине отсутствия места.
Поклонники восхитились стройными «бесконечными» ногами супруги Преснякова и одарили ее массой комплиментов. На фотографию обратил внимание и муж Подольской, шутливо приревновав ее к коллеге. Знаменитость «приказал» жене «не заигрывать» с Фоминым, а она в ответ назвала его «ревнушкиным».
На снимке артистка, выбравшая для состоявшегося в Москве модного показа Игоря Чапурина оранжевое мини-платье и пиджак в тон, запечатлена на скамье рядом с Фоминым. Коллеги сидят очень близко друг к другу не из-за «особых» отношений, а, как видно на кадре, по причине отсутствия места.
Поклонники восхитились стройными «бесконечными» ногами супруги Преснякова и одарили ее массой комплиментов. На фотографию обратил внимание и муж Подольской, шутливо приревновав ее к коллеге. Знаменитость «приказал» жене «не заигрывать» с Фоминым, а она в ответ назвала его «ревнушкиным».
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 11:34