Бредли Купер с женой прервали съёмку реалити-шоу в Санта-Монике-
Известный актер Бредли Купер со своей женой Ириной Шейк случайно прервали съёмку реалити шоу "Ex On The Beach". Знаменитости попали в кадр, когда герои программы отрабатывали приемы на пляже в Санта–Монике.
Семейная пара просто прогуливалась по пляжу вместе с ребенком и двумя собаками. Очевидно, Купер даже не понял, что происходит, поскольку не отреагировал на просьбу оператора отойти, в результате чего съёмка шоу была приостановлена.
Спустя некоторое время один из героев реалити-шоу опубликовал в своем Instagram видео, на котором видно, как известная голливудская пара прогуливается. Также мужчина пошутил, что мимо воли стал участником фильма с Бредли Купером. Видео быстро набрало популярность, и пользователи Сети отметили, что семейство Куперов выглядят обычными людьми, несмотря на свой статус.
Семейная пара просто прогуливалась по пляжу вместе с ребенком и двумя собаками. Очевидно, Купер даже не понял, что происходит, поскольку не отреагировал на просьбу оператора отойти, в результате чего съёмка шоу была приостановлена.
Спустя некоторое время один из героев реалити-шоу опубликовал в своем Instagram видео, на котором видно, как известная голливудская пара прогуливается. Также мужчина пошутил, что мимо воли стал участником фильма с Бредли Купером. Видео быстро набрало популярность, и пользователи Сети отметили, что семейство Куперов выглядят обычными людьми, несмотря на свой статус.
ШоуБиз
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 11:53