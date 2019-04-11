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Бредли Купер с женой прервали съёмку реалити-шоу в Санта-Монике-

Известный актер Бредли Купер со своей женой Ириной Шейк случайно прервали съёмку реалити шоу "Ex On The Beach". Знаменитости попали в кадр, когда герои программы отрабатывали приемы на пляже в Санта–Монике.
Бредли Купер с женой прервали съёмку реалити-шоу в Санта-Монике-

Семейная пара просто прогуливалась по пляжу вместе с ребенком и двумя собаками. Очевидно, Купер даже не понял, что происходит, поскольку не отреагировал на просьбу оператора отойти, в результате чего съёмка шоу была приостановлена.

Спустя некоторое время один из героев реалити-шоу опубликовал в своем Instagram видео, на котором видно, как известная голливудская пара прогуливается. Также мужчина пошутил, что мимо воли стал участником фильма с Бредли Купером. Видео быстро набрало популярность, и пользователи Сети отметили, что семейство Куперов выглядят обычными людьми, несмотря на свой статус.



 
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ШоуБиз
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 11:53

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