Бредли Купер с женой прервали съёмку реалити-шоу в Санта-Монике

Семейная пара просто прогуливалась по пляжу вместе с ребенком и двумя собаками. Очевидно, Купер даже не понял, что происходит, поскольку не отреагировал на просьбу оператора отойти, в результате чего съёмка шоу была приостановлена.Спустя некоторое время один из героев реалити-шоу опубликовал в своем Instagram видео, на котором видно, как известная голливудская пара прогуливается. Также мужчина пошутил, что мимо воли стал участником фильма с Бредли Купером. Видео быстро набрало популярность, и пользователи Сети отметили, что семейство Куперов выглядят обычными людьми, несмотря на свой статус.