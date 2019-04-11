Илья Яббаров готовится к гастролям
Бывший возлюбленный Алены Савкиной (Рапунцель-младшей) Илья Яббаров готовится к гастролям.
Как стало известно, скандальный участник «Дома-2» совсем скоро закончит свой первый сольный альбом, которым планирует покорить каждый городок России.
С первого дня своего нахождения в Периметре Яббаров то и дело демонстрировал зрителям и коллегам по съемочной площадке свои музыкальные таланты. Илья позиционирует себя, как одаренній шансонье, которому нужен только хороший музыкальный продюсер, чтобы стать настоящей звездой.
Несколько часов назад в социальных сетях появилось сообщение о том, что на данный момент Яббаров со своей новой возлюбленной Маргаритой Ларченко находятся в Сочи, куда они отправились немного отдохнуть и набраться сил.
Следует напомнить, что Илье запрещено выезжать за территорию Российской Федерации, так как у него имеются очень большие задолженности по алиментам. Впрочем, это, как видно, ничуть не расстраивает парочку, ведь у них появилось время наедине поговорить о планах на будущее.
Вчера Яббаров и Ларченко выходили в прямой эфир, в котором Илья признался поклонникам, что уже находится на финишной прямой и совсем скоро его первый сольный альбом будет готов.
Также участник «Дома-2» отметил, что планирует снять видеоклип на песню под названием «Роза Чайная», после чего тут же уедет на гастроли по России, сообщает Novosti-Dom2.
К слову, несколько лет назад Яббаров уже пытался гастролировать по стране, однако тогда билеты на его выступления практически никто не покупал.
Как стало известно, скандальный участник «Дома-2» совсем скоро закончит свой первый сольный альбом, которым планирует покорить каждый городок России.
С первого дня своего нахождения в Периметре Яббаров то и дело демонстрировал зрителям и коллегам по съемочной площадке свои музыкальные таланты. Илья позиционирует себя, как одаренній шансонье, которому нужен только хороший музыкальный продюсер, чтобы стать настоящей звездой.
Несколько часов назад в социальных сетях появилось сообщение о том, что на данный момент Яббаров со своей новой возлюбленной Маргаритой Ларченко находятся в Сочи, куда они отправились немного отдохнуть и набраться сил.
Следует напомнить, что Илье запрещено выезжать за территорию Российской Федерации, так как у него имеются очень большие задолженности по алиментам. Впрочем, это, как видно, ничуть не расстраивает парочку, ведь у них появилось время наедине поговорить о планах на будущее.
Вчера Яббаров и Ларченко выходили в прямой эфир, в котором Илья признался поклонникам, что уже находится на финишной прямой и совсем скоро его первый сольный альбом будет готов.
Также участник «Дома-2» отметил, что планирует снять видеоклип на песню под названием «Роза Чайная», после чего тут же уедет на гастроли по России, сообщает Novosti-Dom2.
К слову, несколько лет назад Яббаров уже пытался гастролировать по стране, однако тогда билеты на его выступления практически никто не покупал.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:27