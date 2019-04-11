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Названы самые странные запреты для туристов

Стали известны наиболее странные запреты, с которыми обязуются ознакомиться туристы перед поездкой в определенную страну. Некоторые из них касаются как денежных расчетов, так и обращения с животными.
Названы самые странные запреты для туристов

Например, в Голландии владельцев велосипедов считают полноценными водителями, поэтому и они могут быть оштрафованы. Так, 250 евро придется отдать за разговор по телефону во время езды. Запрещаются также прослушивание аудиозаписей без наушников и видеозвонки в общественных местах. В Британии нельзя гладить китов и целоваться на вокзалах, в Канаде закон запрещает оплачивать покупки мелочью, а во Флоренции предусмотрен штраф за поедание пищи на улице.

Среди других мер можно отметить запрет в Таиланде использовать пластиковые и полиэтиленовые пакеты, невозможность подкармливать голубей в Италии, а во время прогулки по Сингапуру необходимо воздержаться от жевательной резинки.



 
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Общество
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 11:19

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