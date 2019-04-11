SsangYong Korando поступит в европейские продажи в конце 2019





Основой для SsangYong Korando изначально были американские джипы CJ7, которые производились в небольших количествах для нужд южнокорейской армии. Потом в процессе эволюции автомобиля он получил свое настоящее имя Korando, что расшифровывается как «Korean can do!», а в переводе звучит как «Корейцы могут делать!».SsangYong Korando уже четвертого поколения был представлен на Женевском автосалоне в начале этого года. В феврале с конвейера сошел автомобиль этой марки с 1,6-литровым мотором на дизельном топливе и с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Увеличили также колесную базу, что сделало автомобиль шире и длиннее. Салон стал более просторным по сравнению с предшественником. Новый Korando стал выглядеть более спортивно.Ожидается, что европейские автолюбители смогут приобрести SsangYong Korando уже в конце текущего года.