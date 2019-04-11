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Участники реалити-шоу "Дом-2" поздравили Ольгу Рапунцель с 42-летием

Бренд проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель за время пребывания в Периметре так и не смогла найти общий язык с проектантами. Возможно, именно это стало поводом для недавнего розыгрыша длинноволосой красавицы, ведь ее решили поздравить с 42-летием.
Участники реалити-шоу "Дом-2" поздравили Ольгу Рапунцель с 42-летием

Слухи о возрасте Ольги Рапунцель не утихают среди телезрителей и поклонников реалити-шоу "Дом-2". Бренд проекта не часто говорит о нем, а также предпочитает скрывать некоторые факты из личной жизни. Тем не менее, недавно конкурсанты решили подшутить над коллегой и подготовили ей подарок в виде воздушных шаров и торта. Изюминкой стало то, что супругу Дмитрия Дмитренко поздравили с 42-летием, тогда как ей исполнилось только 32 года.

Нужно сказать, что реакция Ольги Рапунцель оказалась не такой радужной, как ожидали жители Периметра. Девушка сначала, похоже, и вовсе не поняла, что происходит, а затем "скомканно" улыбнулась.



 
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ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:18

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