«Порвал американцев»: Филипп Киркоров получил небывалое признание в США

По мнению Вадима Манукяна, эксперта по развитию информационного общества при Госдуме, Киркоров привлек внимание жителей США своей нестандартностью. Американцев больше всего импонируют артисты, способные вызвать улыбку. Филипп Бедросович заинтересовал иностранцев также своей любовью к «Макдоналдсу». Политик сопоставил происходящее с поп-королем отечественной эстрадой со славой на Западе Эдуарда Хиля, получившего прозвище «Мистер Тро-ло-ло».Киркоров, считает Манукян, должен гордиться сравнением с Майклом Джексоном, Фредди Меркьюри и Элтоном Джоном в «одном лице». Клип на песню «Ибица» стал прорывным для звезды в США и предоставил ему шанс завоевать мировую популярность. Российского исполнителя, благодаря данной видеоработе, американцы поставили в один ряд с Мэттом Бэрри с его психоделическими музыкальными роликами. Эксперт не исключает появления в скором времени фотографии Киркорова с Дональдом Трампом.