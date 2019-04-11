АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты: Летающие автомобили могут помочь в борьбе с глобальным потеплением
EUR 72.95 USD 64.74
Курс валют на 11.04.2019

«Порвал американцев»: Филипп Киркоров получил небывалое признание в США

Филипп Киркоров, после появления на просторах Reddit его фото у кассы в «Макдоналдсе», неожиданно для себя стал популярным в США. Американцы, заинтересовавшись певцом-любителем фаст-фудов, ознакомились с его творчеством и сравнили российского артиста с Мэттом Бэрри.
«Порвал американцев»: Филипп Киркоров получил небывалое признание в США

По мнению Вадима Манукяна, эксперта по развитию информационного общества при Госдуме, Киркоров привлек внимание жителей США своей нестандартностью. Американцев больше всего импонируют артисты, способные вызвать улыбку. Филипп Бедросович заинтересовал иностранцев также своей любовью к «Макдоналдсу». Политик сопоставил происходящее с поп-королем отечественной эстрадой со славой на Западе Эдуарда Хиля, получившего прозвище «Мистер Тро-ло-ло».

Киркоров, считает Манукян, должен гордиться сравнением с Майклом Джексоном, Фредди Меркьюри и Элтоном Джоном в «одном лице». Клип на песню «Ибица» стал прорывным для звезды в США и предоставил ему шанс завоевать мировую популярность. Российского исполнителя, благодаря данной видеоработе, американцы поставили в один ряд с Мэттом Бэрри с его психоделическими музыкальными роликами. Эксперт не исключает появления в скором времени фотографии Киркорова с Дональдом Трампом.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 11:03

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезда "Дома-2" Виктория Романец
В Греции родился ребенок от трех
Новые чипы Qualcomm протестировали на
Рустам Солнцев показал вертолет в
Кирилл Серебренников готовится
Ольга Бузова поддержала Сергея Лазарева
В Липецке водитель LADA Granta
Ксения Собчак поделилась в Instagram
Рустам Солнцев пришел в восторг от
Екатерина Варнава сожалеет об упущенных
Ким Кардашьян снялась для обложки Vogue
Джереми Реннер сыграет Соколиного Глаза
Ирина Пинчук уехала в Одессу
Бредли Купер с женой прервали съёмку
В аккаунте Татьяны Африкантовой в
Oppo представил Reno 10X Zoom Edition с
Ольгу Бузову спутали с Анастасией
Настя Стецевьят отказала Валерию
Владимир Пресняков «приревновал»
Ученые выяснили, какой вред климату
Названы самые странные запреты для
Юля Ефременкова прокомментировала слухи
Александр Задойнов: «Если вернусь на
SsangYong Korando поступит в
Александра Артемова вновь засветила
«Порвал американцев»: Филипп Киркоров
Специалисты назвали отличия между
В Санкт-Петербурге произошёл пожар,
Ольга Бузова попыталась исполнить
Медики рассказали о вреде сосисок
Просмотреть все новости