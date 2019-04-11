Леша Безус и Милена Безбородова задумались о жизни за Периметром

«На радость хейтерам, мы с Миленой думаем о жизни за периметром..», - написал участник «Дома-2».

«..Мы будем вместе идти по жизни где будет комфортно двоим..», - подчеркнул Алексей.

«А после сразу к Екатерине, маме Милены. Знакомиться с мамой, с братом Алексом и сестрой Алиной», - признался избранник Милены.

Многие телезрители «Дома-2» уже давно привыкли к тому, что Леша и Милена относятся к тем парам, которые то и дело ссорятся, но спустя время мирятся, а потом снова скандалят и снова заключают мир. И, несмотря на то, что влюбленные уже несколько раз пытались расходиться, в конечном счете, они снова сходились, так как попросту не могли жить друг без друга.Оказывается, что поклонники телестройки до недавнего времени были убеждены в том, что Безус и Безбородова расстанутся, как только уйдут за ворота. Впрочем, выяснилось, что парочка уже задумывается по этому поводу. На днях Алексей опубликовал у себя на страничке в Instagram пост, в котором признался, что они с Миленой думают о жизни за Периметром.По словам Безуса, они с возлюбленной очень любят телепроект, ведущих и коллектив, однако Милена в последнее время очень нервничает и переживает, что потом сказывается на их отношениях.Также Безус добавил, что совсем скоро они с Безбородовой планируют посетить его родной город Сочи, чтобы девушка прочувствовала, «подходит» ли он ей или все-таки нет.