Специалисты назвали отличия между оригинальными и неоригинальными запчастями





Автомобиль - такой механизм, который постоянно находится в движении. Поэтому в независимости от аккуратности хозяина и бережливого ухода, со временем детали изнашиваются и требуют замены. Несомненно, рынок автозапчастей переполнен дешёвыми неоригинальными аналогами деталей, установка которых может иметь негативные последствия. Однако не стоит также зацикливаться на оригинальных запчастях, поскольку распространена практика производства деталей определенной марки автомобиля другой фирмой, заключившая контракт с автопроизводителем. При этом сохраняется статус оригинальной детали, хотя по факту она такой не является, и имеет цену на порядок выше своих дешевых аналогов.Эксперты рекомендуют покупать качественные детали непосредственно у производителя. Просто изучив каталог запчастей для автомобиля, можно подобрать оптимальный аналог и купить деталь высокого качества, не переплачивая лишние деньги за эмблемы на упаковке и "псевдооригинальность".