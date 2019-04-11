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Медики рассказали о вреде сосисок

Медики рассказали, какие компоненты входят в состав сосисок, и об их вреде для человеческого организма. Специалисты уверяют, что данный продукт употреблять можно, но лишь в маленьких количествах.

Медики рассказали о вреде сосисок

Сосиски и сардельки содержат лишь 10-30% мяса птицы, жира, сухожилий и кожи. Остальная часть вареной колбасной продукции - это в основном белковые стабилизаторы и различные эмульсии. Также в этот продукт питания добавляют ароматизаторы, загустители, красители, разные пищевые добавки и нитраты. Чтобы увеличить содержание белка в сосисках, в их состав подмешивают казеинат натрия, который вреден для организма человека. В эмульсии также добавляют растительное масло, воду и соевый белок.

Если производитель вареной колбасной продукции использует химию в допустимых нормах, то особого вреда организму они не нанесут. Но если употреблять сосиски и сардельки постоянно, то вредные вещества начнут накапливаться и здоровье может ухудшиться.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:51

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