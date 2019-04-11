Медики рассказали о вреде сосисок





Сосиски и сардельки содержат лишь 10-30% мяса птицы, жира, сухожилий и кожи. Остальная часть вареной колбасной продукции - это в основном белковые стабилизаторы и различные эмульсии. Также в этот продукт питания добавляют ароматизаторы, загустители, красители, разные пищевые добавки и нитраты. Чтобы увеличить содержание белка в сосисках, в их состав подмешивают казеинат натрия, который вреден для организма человека. В эмульсии также добавляют растительное масло, воду и соевый белок.Если производитель вареной колбасной продукции использует химию в допустимых нормах, то особого вреда организму они не нанесут. Но если употреблять сосиски и сардельки постоянно, то вредные вещества начнут накапливаться и здоровье может ухудшиться.