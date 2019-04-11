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Официальная премьера Meizu 16s с высококачественной камерой состоится 23 апреля

Новый смартфон Meizu 16s будет официально презентован 23 апреля. По своим техническим параметрам его сравнивают с моделью Xiaomi Mi 9.
Официальная премьера Meizu 16s с высококачественной камерой состоится 23 апреля

В связи со скорой премьерой в Интернете все чаще появляется информация о новинке. На сегодня уже известно, что гаджет получит чип Soc Snapdragon 855, 8 Гб оперативной памяти, 6,2-дюймовый дисплей с подэкранным сканером и двойную основную камеру.

Недавнее тестирование камеры Meizu 16s показало ее способность делать изображения качеством лучше, чем Xiaomi Mi 9 и другие смартфоны, что может свидетельствовать об эффективности новой разработки. В продаже аппарат появится уже 29 апреля, его стоимость пока остается неизвестной.



 
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Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 10:45

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