Официальная премьера Meizu 16s с высококачественной камерой состоится 23 апреля





В связи со скорой премьерой в Интернете все чаще появляется информация о новинке. На сегодня уже известно, что гаджет получит чип Soc Snapdragon 855, 8 Гб оперативной памяти, 6,2-дюймовый дисплей с подэкранным сканером и двойную основную камеру.Недавнее тестирование камеры Meizu 16s показало ее способность делать изображения качеством лучше, чем Xiaomi Mi 9 и другие смартфоны, что может свидетельствовать об эффективности новой разработки. В продаже аппарат появится уже 29 апреля, его стоимость пока остается неизвестной.