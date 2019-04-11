Официальная премьера Meizu 16s с высококачественной камерой состоится 23 апреля
Новый смартфон Meizu 16s будет официально презентован 23 апреля. По своим техническим параметрам его сравнивают с моделью Xiaomi Mi 9.
В связи со скорой премьерой в Интернете все чаще появляется информация о новинке. На сегодня уже известно, что гаджет получит чип Soc Snapdragon 855, 8 Гб оперативной памяти, 6,2-дюймовый дисплей с подэкранным сканером и двойную основную камеру.
Недавнее тестирование камеры Meizu 16s показало ее способность делать изображения качеством лучше, чем Xiaomi Mi 9 и другие смартфоны, что может свидетельствовать об эффективности новой разработки. В продаже аппарат появится уже 29 апреля, его стоимость пока остается неизвестной.
В связи со скорой премьерой в Интернете все чаще появляется информация о новинке. На сегодня уже известно, что гаджет получит чип Soc Snapdragon 855, 8 Гб оперативной памяти, 6,2-дюймовый дисплей с подэкранным сканером и двойную основную камеру.
Недавнее тестирование камеры Meizu 16s показало ее способность делать изображения качеством лучше, чем Xiaomi Mi 9 и другие смартфоны, что может свидетельствовать об эффективности новой разработки. В продаже аппарат появится уже 29 апреля, его стоимость пока остается неизвестной.
Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 10:45