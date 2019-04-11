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Никки Рид пояснила, почему до сих пор кормит грудью свою 20-месячную дочь

Звезда "Сумерек" Никки Рид на своей странице в Instagram опубликовала фото, где кормит свою дочь грудью. В комментарий к снимку она пояснила, почему ее 20-месячная наследница до сих пор на грудном вскармливании.
Никки Рид пояснила, почему до сих пор кормит грудью свою 20-месячную дочь

В одной из социальных сетей американская актриса Никки Рид выложила фотографию, на которой кормит грудью свою 20-месячную дочь Боди Солели, и предложила подписчицам поговорить о грудном вскармливании, которое является спорной темой. Знаменитость призналась, что ей нередко задают вопрос о том, сколько еще времени она планирует кормить наследницу грудью, на что она ответила: "Понятия не имею! Я стараюсь прислушиваться к желаниям дочери", и добавила, что до этого возраста у нее не было никакого интереса к обычной пище.

Никки Рид рассказала, что пробовала вводить детское питание, но ее ребенок отказывался от пюре. Тогда она перешла к введению твердой пищи, и теперь советует мамам, у которых проблемы с кормлением, предлагать детям вареные овощи.

Также Никки Рид отметила, что стоит доверять собственной интуиции, ведь кто, как не родитель может понять особенности своего ребенка.



 
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Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 10:39

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