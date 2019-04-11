Ольга Орлова даже на строгих диетах срывается при виде вкусной еды

На своей странице в Instagram Ольга Орлова опубликовала снимок со своим обедом, и призналась, что ей очень захотелось сосисок, а на работе они всегда есть. Поклонники поддержали звезду в ее слабости и отметили, что не всегда правильное питание гарантирует здоровье, а залогом красоты и свежего внешнего вида большинство считает движение и спорт.Не так давно Ольга Орлова призналась, что очень боится строить отношения с мужчинами. Звезде сложно сближаться с избранником, так как нужно снова довериться человеку, чего пока у телеведущей "Дома-2" сделать не получается. Тем не менее, фанаты подметили, что выглядит Ольга Орлова намного моложе своих лет, а потому найти спутника жизни для нее не составит труда.