Младшая сестра Ольги Бузовой посетила специалиста, который помог ей «стать новым человеком»





По мнению многочисленных фолловеров, Бузова-младшая пошла к профессионалу, чтобы «очистить свою душу» после конфликта со старшей сестрой.На днях Анна опубликовала у себя на страничке в Instagram несколько новый Stories, в которых посоветовала подписчикам массажиста-профессионала, умеющего делать массаж с помощью специальных чаш.Бузова-младшая утверждает, что решила записаться к этому специалисту по совету хорошей знакомой, ведь только он может сделать так, что можно «стать новым человеком».Как бы то ни было, но мало кто обратил внимание на этого массажиста и его «таланты», многих интернет-пользователей по-прежнему интересует вопрос конфликта Ольги и Анны Бузовой.Выяснилось, что читатели не понимают, почему девушки никак не помирятся, ведь, если в социальных сетях распространяется правдивая информация, то звездные родственники поссорились из-за мелочи.Напомним, что сестрички Бузовы перестали общаться после дня рождения Ольги, который они вместе праздновали в Куршевеле. Тогда Анна, по непонятной на сегодняшний день причине, вернулась в Москву раньше своей родственницы.Более того, возвращалась Анна в столицу в эконом классе, а вот ее сестра Ольга не стала изменять себе и летела обратно в бизнесе. К слову, не примирили родственниц даже их родители.