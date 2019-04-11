Продажи стиральной машины Xiaomi Redmi 1A отложены





В прошлом месяце Xiaomi Redmi вместе с новым смартфоном выпустили еще и стиральную машинку Redmi 1A. Покупатели уже ждали ее появления на прилавках к 9 апреля, однако этого не произошло. Повышенный спрос на новинку заставил производителя отложить поставки техники на точки сбыта, поскольку, рассчитав запросы потребителя, компания пришла к выводу, что может произойти дефицит продукции и не все желающие смогут приобрести желаемый товар. Потому в данный момент производитель занимается наполнением складов. Ожидается, что стиральная машина поступит в продажу уже в этом месяце.Стиральная машинка Redmi 1A выгодно отличается от конкурентов минималистичным белым корпусом, вертикальной загрузкой белья, вместительностью до 8 кг. Можно выбрать для стирки один из десяти режимов, есть функция сушки. Пользователь может сам выбрать уровень воды в зависимости от количества белья в барабане. А цена приятно порадует – всего 120 долларов.