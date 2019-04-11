Кибермошенники шантажируют посетителей порносайтов «распространением» записей с веб-камер





Жертвами кибермошенников могут стать интернет-пользователи из России и США, а также ряда стран Европы. Посетителю сайта для взрослых присылается письмо, где сказано, что через веб-камеру делались фотографии и видео в момент просмотра им материала порнографического характера. Вымогатели, чтобы придать угрозе большей достоверности, используют ZIP-файлы, защищенные паролем, или имитируют отправку уведомлений с включением в текст похищенных персональных данных. В письмах якобы содержится отснятый во время просмотра порносайта контент. Шантажисты требуют выплатить им в течение 48 часов около 150 000 рублей, чтобы материал не оказался в Сети.Специалисты советуют интернет-пользователям, получившим подобные уведомления, не отвечать на них, не загружать прикрепленные файлы и не переходить по предложенным ссылкам. В случае обнаружения в письме своего пароля или логина необходимо немедленно сменить их и активировать двухфакторную аутентификацию.