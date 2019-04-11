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Кибермошенники шантажируют посетителей порносайтов «распространением» записей с веб-камер

Кибермошенники, предупреждают специалисты компании ESET, запустили массовую спам-атаку, направленную на посетителей порносайтов. Хакеры вымогают от любителей «клубнички» деньги, угрожая опубликовать запись, якобы сделанную с веб-камеры при просмотре пикантного контента.
Кибермошенники шантажируют посетителей порносайтов «распространением» записей с веб-камер

Жертвами кибермошенников могут стать интернет-пользователи из России и США, а также ряда стран Европы. Посетителю сайта для взрослых присылается письмо, где сказано, что через веб-камеру делались фотографии и видео в момент просмотра им материала порнографического характера. Вымогатели, чтобы придать угрозе большей достоверности, используют ZIP-файлы, защищенные паролем, или имитируют отправку уведомлений с включением в текст похищенных персональных данных. В письмах якобы содержится отснятый во время просмотра порносайта контент. Шантажисты требуют выплатить им в течение 48 часов около 150 000 рублей, чтобы материал не оказался в Сети.

Специалисты советуют интернет-пользователям, получившим подобные уведомления, не отвечать на них, не загружать прикрепленные файлы и не переходить по предложенным ссылкам. В случае обнаружения в письме своего пароля или логина необходимо немедленно сменить их и активировать двухфакторную аутентификацию.



 
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Технологии
Добавил: Ева Вит Сегодня, 10:24

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