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Ольга Бузова хамит «своим людям»

Новоявленная российская исполнительница Ольга Бузова предпочитает дерзить «своим людям».

Ольга Бузова хамит «своим людям»

Считанные часы назад в социальных сетях появилась информация о том, что на днях многочисленным поклонникам Бузовой посчастливилось встретиться со своей любимицей во время хоккейного матча. Выяснилось, что Ольга сидела не в специально отведенном месте для VIP-персон, а на скамье с остальными фанатами данного вида спорта.

Поклонники ведущей реалити-шоу «Дом-2» решили не упускать возможности и поспешили попросить Бузову сфотографироваться с ними. Каким же шоком для них было услышать, что Ольга не хочет общаться с ними.

По словам свидетелей, поющая телеведущая как будто бы не заметила их и продолжила наблюдать за игрой, сообщает Vladtime.

«Идите лесом!», - заявила Бузова, утверждают очевидцы.


Ольга Бузова хамит «своим людям»

Как бы то ни было, но пока сложно сказать, правду ли говорят эти наблюдатели, ведь известно, что у восходящей артистки очень много недоброжелателей, которые ежедневно распространяют по Интернету различные небылицы.

К слову, и в этот раз за Бузову поспешили вступиться ее преданные фанаты, которые продолжают заявлять, что Ольга всегда уделяет время своим поклонникам, даже если куда-то опаздывает.

«Неправда! Уже несколько раз видела Ольгу, и она всегда с удовольствием общается с фанатами, даже когда сильно опаздывает на то или иное мероприятие!» - написала одна из поклонниц Бузовой в Сети.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:39

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