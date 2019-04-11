Ольга Бузова хамит «своим людям»

«Идите лесом!», - заявила Бузова, утверждают очевидцы.

«Неправда! Уже несколько раз видела Ольгу, и она всегда с удовольствием общается с фанатами, даже когда сильно опаздывает на то или иное мероприятие!» - написала одна из поклонниц Бузовой в Сети.



