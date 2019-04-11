Ольга Бузова хамит «своим людям»
Новоявленная российская исполнительница Ольга Бузова предпочитает дерзить «своим людям».
Считанные часы назад в социальных сетях появилась информация о том, что на днях многочисленным поклонникам Бузовой посчастливилось встретиться со своей любимицей во время хоккейного матча. Выяснилось, что Ольга сидела не в специально отведенном месте для VIP-персон, а на скамье с остальными фанатами данного вида спорта.
Поклонники ведущей реалити-шоу «Дом-2» решили не упускать возможности и поспешили попросить Бузову сфотографироваться с ними. Каким же шоком для них было услышать, что Ольга не хочет общаться с ними.
По словам свидетелей, поющая телеведущая как будто бы не заметила их и продолжила наблюдать за игрой, сообщает Vladtime.
Как бы то ни было, но пока сложно сказать, правду ли говорят эти наблюдатели, ведь известно, что у восходящей артистки очень много недоброжелателей, которые ежедневно распространяют по Интернету различные небылицы.
К слову, и в этот раз за Бузову поспешили вступиться ее преданные фанаты, которые продолжают заявлять, что Ольга всегда уделяет время своим поклонникам, даже если куда-то опаздывает.
Считанные часы назад в социальных сетях появилась информация о том, что на днях многочисленным поклонникам Бузовой посчастливилось встретиться со своей любимицей во время хоккейного матча. Выяснилось, что Ольга сидела не в специально отведенном месте для VIP-персон, а на скамье с остальными фанатами данного вида спорта.
Поклонники ведущей реалити-шоу «Дом-2» решили не упускать возможности и поспешили попросить Бузову сфотографироваться с ними. Каким же шоком для них было услышать, что Ольга не хочет общаться с ними.
По словам свидетелей, поющая телеведущая как будто бы не заметила их и продолжила наблюдать за игрой, сообщает Vladtime.
«Идите лесом!», - заявила Бузова, утверждают очевидцы.
Как бы то ни было, но пока сложно сказать, правду ли говорят эти наблюдатели, ведь известно, что у восходящей артистки очень много недоброжелателей, которые ежедневно распространяют по Интернету различные небылицы.
К слову, и в этот раз за Бузову поспешили вступиться ее преданные фанаты, которые продолжают заявлять, что Ольга всегда уделяет время своим поклонникам, даже если куда-то опаздывает.
«Неправда! Уже несколько раз видела Ольгу, и она всегда с удовольствием общается с фанатами, даже когда сильно опаздывает на то или иное мероприятие!» - написала одна из поклонниц Бузовой в Сети.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:39