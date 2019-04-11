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Роскачество обнаружило уязвимости в мобильных приложениях для вызова такси

Мобильные приложения для вызова такси в результате проверки оказались уязвимыми. Проводившие соответственное исследование сотрудники Роскачества не смогли поставить ни одной программе высшего балла за ее работу.
Роскачество обнаружило уязвимости в мобильных приложениях для вызова такси

Для обмена информации в сервисах применяется защищенный протокол передачи данных. Это свидетельствует о том, что хакеры не смогут перехватить чужие сведения, но в Роскачестве с сомнением отнеслись к такому заявлению. Специалисты проанализировали программы «Ситимобайл», «Яндекс.Такси», «Везет», Uber Russia и другие.

Все приложения продемонстрировали балл выше среднего, но сервисы для Android были лучше защищены, нежели их аналоги для iOS. Тем не менее, все они «похвастались» слабой защитой механизмов шифра и хеширования, благодаря чему киберзлоумышленники имели возможность получить доступ к приватным данным граждан. Чтобы недопустить этого эксперты рекомендуют клиентам не заказывать такси, пользуясь при этом свободным Интернетом.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 09:34

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