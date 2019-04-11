Роскачество обнаружило уязвимости в мобильных приложениях для вызова такси





Для обмена информации в сервисах применяется защищенный протокол передачи данных. Это свидетельствует о том, что хакеры не смогут перехватить чужие сведения, но в Роскачестве с сомнением отнеслись к такому заявлению. Специалисты проанализировали программы «Ситимобайл», «Яндекс.Такси», «Везет», Uber Russia и другие.Все приложения продемонстрировали балл выше среднего, но сервисы для Android были лучше защищены, нежели их аналоги для iOS. Тем не менее, все они «похвастались» слабой защитой механизмов шифра и хеширования, благодаря чему киберзлоумышленники имели возможность получить доступ к приватным данным граждан. Чтобы недопустить этого эксперты рекомендуют клиентам не заказывать такси, пользуясь при этом свободным Интернетом.