Павел Табаков отказывается работать не в удовольствие





Сын Олега Табакова и Марины Зудиной сознательно выбрал профессию актера и сдал вступительные экзамены в театральную школу. Однокурсники настороженно отнеслись к нему и считали его папиным протеже. Но после того, как молодой человек успешно сыграл роль в спектакле «Год, когда я не родился» и стал первым на курсе, кто принял участие в профессиональной постановке на Большой сцене МХТ, его стали воспринимать всерьез.Сейчас 23-летний артист полностью занят творческим процессом – он принимает участие в съемках сразу нескольких фильмов и успевает играть на сцене театра. По словам самого Павла Табакова, у него есть возможность выбирать только интересные для себя роли. Актер отмечает, что не видит смысла работать, если роль неинтересная. Он благодарит родителей за то, что имеет возможность отказаться от ненужной работы: «А зачем работать не в удовольствие? Деньги, слава богу, есть»Мать актера всячески поддерживает сына на его творческом пути. Она всегда приходит на его премьеры и старается дать справедливую оценку как успехам, так и недоработкам. Марина Зудина также читает сценарии, которые предлагают сыну, но выбор оставляет всегда за ним.