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Mazda CX-5 и Mercedes-Benz X-Class подорожали на российском рынке

На российском авторынке подорожали две модели. Кроссовер Mazda СX-5 прибавил в цене 20-65 тысяч рублей, а Mercedes-Benz X-Class - 42-126 тысяч рублей.
Mazda CX-5 и Mercedes-Benz X-Class подорожали на российском рынке

После подорожания автомобилей в апреле начальная цена японского кроссовера Mazda CX-5 увеличилась до 1 миллиона 579 тысяч рублей. В стандартную комплектацию Drive входит двигатель объемом 2,0 литра и мощностью в 150 лошадиных сил, который работает в паре с механической коробкой передач. «Автомат» обойдется в 1 миллион 795 тысяч рублей. Более мощная версия с мотором на 2,5 литра и отдачей в 194 лошадиных сил доступна покупателю за 2 миллиона 10 тысяч рублей.

Помимо этого, сборка Supreme предлагается за 2 миллиона 245 тысяч рублей, а новинка Executive с двигателем на 2,5 литра и 150/194 лошадиных сил стоит 2 миллиона 382 тысячи или 2 миллиона 497 тысяч рублей соответственно.

Пикап Mercedes-Benz X-Class, представленный немецким автопроизводителем, на данный момент предлагается к продаже от 3 миллионов 222 тысяч рублей за комплектацию X 220d Pure с механической коробкой передач и 2,3-литровым дизельным мотором. «Автомат» оценивается в 3 миллиона 522 тысячи рублей, а 3-литровый мотор в сборке X 350d Power за 4 миллиона 454 тысячи рублей.



 
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Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 09:56

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