«Выучила в России»: Дочь Максима Галкина Лиза говорит на французском и английском

На ролике шоумен показал свое общение с дочерью на французском языке. Елизавета Галкина ответила утвердительно на вопрос, умеет ли она плавать, но запуталась, услышав: «Под водой или на воде?». Юморист, судя по видео, и сам хорошо владеющий иностранным, помог девочке разобраться с ответом.Затем наследница Аллы Пугачевой решила поразить отца знанием английского языка, заявив, что может сказать, как звучит слово «чашка». Галкин изобразил удивление и спросил, где же она это выучила. Непосредственность Лизы, ответившей: «В России», рассмешила не только ее родителя, но и поклонников. Фолловеры назвали дочь звездной четы очень умным и смышленым ребенком.