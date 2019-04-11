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«Выучила в России»: Дочь Максима Галкина Лиза говорит на французском и английском

Максим Галкин порадовал подписчиков Instagram-микроблога, показав видео, где его 5-летняя дочь Лиза демонстрирует умение разговаривать на французском языке. Наследница звездного семейства знает и «английские» слова. Девочка рассмешила отца, заявив, что выучила их в России.
«Выучила в России»: Дочь Максима Галкина Лиза говорит на французском и английском

На ролике шоумен показал свое общение с дочерью на французском языке. Елизавета Галкина ответила утвердительно на вопрос, умеет ли она плавать, но запуталась, услышав: «Под водой или на воде?». Юморист, судя по видео, и сам хорошо владеющий иностранным, помог девочке разобраться с ответом.
«Выучила в России»: Дочь Максима Галкина Лиза говорит на французском и английском

Затем наследница Аллы Пугачевой решила поразить отца знанием английского языка, заявив, что может сказать, как звучит слово «чашка». Галкин изобразил удивление и спросил, где же она это выучила. Непосредственность Лизы, ответившей: «В России», рассмешила не только ее родителя, но и поклонников. Фолловеры назвали дочь звездной четы очень умным и смышленым ребенком.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 09:29

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