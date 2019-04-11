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Александр Домогаров мечтает о родной дочери

Александр Домогаров ныне ведет более закрытый образ жизни, общаясь только с младшим сыном и его матерью. Недавно он признался, что хотел бы рождения дочери.
Александр Домогаров мечтает о родной дочери

В этом году исполняется 11 лет со дня гибели в ДТП старшего сына актера Дмитрия. С отпрыском артист мало общался, но тяжело пережил произошедшее и после этого стал закрытым человеком. Домогаров признался, что сейчас его семьей являются только младший сын Александр и его мать Ирина, которые часто приезжают к нему домой в Подмосковье, где актер ходит на рыбалку, играет на фортепиано и отдыхает в свободное от съемок время.

Домогаров не обделен и женским вниманием, но, как говорит сам, еще не встретил ту, которая способна исполнить его мечту. Актер хочет воспитывать дочь, и надеется, что его желание будет выполнено.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 09:14

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