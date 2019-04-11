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На Филиппинах археологи обнаружили останки людей, которые несут в себе черты нескольких видов

На острове Лузон, который находится на Филиппинах, археологи нашли останки древних людей нового вида. Они объединяют в себе черты нескольких видов: homo sapiens, австралопитеков и парантропов.
На Филиппинах археологи обнаружили останки людей, которые несут в себе черты нескольких видов

Обнаруженный вид назвали в честь географического места расположения раскопок homo luzonensis. Предполагается, что останкам примерно 50-67 тысяч лет. Учёными было найдено всего 7 зубов и 6 небольших костей, которые принадлежали трем особям. Коренные зубы нового вида, как у современных людей, простой формы и небольшого размера. Однако один малый коренной зуб имеет три корня, что довольно редко встречается у homo sapiens (примерно у 3 процентов). В свою очередь фаланги пальцев рук имеют сходство с вымершим видом австралопитеком. К сожалению, выделать из находки материал для проведения анализа ДНК не удалось. Предварительное изучение костей говорит о том, что новый вид был невысокого роста, но для подтверждения этой теории необходимы более крупные останки.

Известно, что на этом месте уже были обнаружены останки древних людей, которые жили примерно 67 тысяч лет назад. Археологические раскопки на этой местности будут продолжаться, потому что существует большая вероятность получить больше материала для проведения исследований.



 
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Наука
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 10:08

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