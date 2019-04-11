Ученые: Ночное потоотделение может свидетельствовать об онкологии





Группа ученых после проведения ряда исследований заявила, что потоотделение во сне - один из симптомов рака. Предположительно, это ответ иммунитета на давление злокачественных тканей. На наличие болезни также могут указывать сбои в работе желудка, кашель, кровотечение, беспричинная потеря веса, ощущение кома в груди, отдышка.Специалисты советуют людям, которые регулярно потеют во сне, срочно обратится в медучреждение и пройти обследование. Потоотделение ночью может свидетельствовать о лимфоме, лейкемии, раке костей или печени. Выявление онкологии на ранней стадии повысит шансы на выздоровление.