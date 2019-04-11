«Отвезла на отдых»: Мария Куликова не стала лечить заболевшую раком мать
Мария Куликова в студии «Судьбы человека» рассказала о последних днях, проведенных с тяжелобольной матерью – у нее диагностировали рак. Кинозвезда решилась избавить родительницу от тщетных попыток излечиться и увезла ее на отдых.
Актрисе непросто было пойти на такой шаг. Решение об отказе от лечения принималось коллективно на семейном совете. Мать Куликовой не хотела оставаться умирать в больнице, а пожелала насладиться последними мгновениями жизни, проведя их в путешествиях. Знаменитость возила родительницу на моря, показала ей Париж. Компанию им составляли близкие подруги.
Кинозвезда не испытывала паники, узнав страшный диагноз самого родного человека, и не жалеет о своем решении. Совместный отдых с актрисы с матерью, мудрой и фантастической женщиной, сделал их ближе друг к другу, они еще больше сплотились и получили «максимальное удовольствие от жизни».
Куликова рассказала ведущему «Судьбы человека», что после известия о смерти родительницы впала в ступор и ничего не соображала. Похоронами занимался экс-супруг звезды Денис Матросов, хотя и сам тоже тяжело переживал трагедию. Только через полгода, призналась знаменитость, она осознала потерю. Актриса проезжала у МАДИ, где всю жизнь ее мать проработала инженером и часто брала с собой дочь, и поняла, ничего не вернуть. В том момент весь накопившийся у Куликовой стресс стал выливаться слезами.
Актрисе непросто было пойти на такой шаг. Решение об отказе от лечения принималось коллективно на семейном совете. Мать Куликовой не хотела оставаться умирать в больнице, а пожелала насладиться последними мгновениями жизни, проведя их в путешествиях. Знаменитость возила родительницу на моря, показала ей Париж. Компанию им составляли близкие подруги.
Кинозвезда не испытывала паники, узнав страшный диагноз самого родного человека, и не жалеет о своем решении. Совместный отдых с актрисы с матерью, мудрой и фантастической женщиной, сделал их ближе друг к другу, они еще больше сплотились и получили «максимальное удовольствие от жизни».
Куликова рассказала ведущему «Судьбы человека», что после известия о смерти родительницы впала в ступор и ничего не соображала. Похоронами занимался экс-супруг звезды Денис Матросов, хотя и сам тоже тяжело переживал трагедию. Только через полгода, призналась знаменитость, она осознала потерю. Актриса проезжала у МАДИ, где всю жизнь ее мать проработала инженером и часто брала с собой дочь, и поняла, ничего не вернуть. В том момент весь накопившийся у Куликовой стресс стал выливаться слезами.
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 08:52