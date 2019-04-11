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«Отвезла на отдых»: Мария Куликова не стала лечить заболевшую раком мать

Мария Куликова в студии «Судьбы человека» рассказала о последних днях, проведенных с тяжелобольной матерью – у нее диагностировали рак. Кинозвезда решилась избавить родительницу от тщетных попыток излечиться и увезла ее на отдых.
«Отвезла на отдых»: Мария Куликова не стала лечить заболевшую раком мать

Актрисе непросто было пойти на такой шаг. Решение об отказе от лечения принималось коллективно на семейном совете. Мать Куликовой не хотела оставаться умирать в больнице, а пожелала насладиться последними мгновениями жизни, проведя их в путешествиях. Знаменитость возила родительницу на моря, показала ей Париж. Компанию им составляли близкие подруги.

Кинозвезда не испытывала паники, узнав страшный диагноз самого родного человека, и не жалеет о своем решении. Совместный отдых с актрисы с матерью, мудрой и фантастической женщиной, сделал их ближе друг к другу, они еще больше сплотились и получили «максимальное удовольствие от жизни».
«Отвезла на отдых»: Мария Куликова не стала лечить заболевшую раком мать

Куликова рассказала ведущему «Судьбы человека», что после известия о смерти родительницы впала в ступор и ничего не соображала. Похоронами занимался экс-супруг звезды Денис Матросов, хотя и сам тоже тяжело переживал трагедию. Только через полгода, призналась знаменитость, она осознала потерю. Актриса проезжала у МАДИ, где всю жизнь ее мать проработала инженером и часто брала с собой дочь, и поняла, ничего не вернуть. В том момент весь накопившийся у Куликовой стресс стал выливаться слезами.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 08:52

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