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Необходимость постоянно улыбаться может вредить здоровью

Американские ученые провели исследование и выяснили, что необходимость постоянно имитировать положительные эмоции на работе может негативно сказаться на здоровье. Специалисты считают, что это может привести к алкоголизму.
Необходимость постоянно улыбаться может вредить здоровью

Эксперты изучали психологические особенности и привычки людей различных профессий, которые по долгу службы чаще других вынуждены контактировать с людьми. Это были работники общепита, преподаватели, управляющие и другие социально активные должности.

В исследовании приняло участие более 3 тысяч испытуемых. Они рассказывали, как часто им приходится улыбаться через силу и как предпочитают снимать напряжение после работы. Один из авторов исследования Алисия Грандей отметила, что чем больше людям приходится держать под контролем свои негативные эмоции в рабочее время, тем чаще они прибегают к расслаблению алкоголем после. При этом замечено, что больше выпивают импульсивные натуры, которым скрывать свои чувства сложнее всего.

Целью опыта было обратить внимание работодателей на стратегию их компаний «обслуживания с улыбкой».



 
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Наука
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 08:59

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