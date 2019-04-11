Обнародованы главные симптомы появления стресса





Одним из них является пульсация в голове, когда теряется контроль над ситуацией. Для восстановления сил и покоя следует попытаться перестать думать об имеющейся проблеме. Также нередко появляется боль в области сердца у людей, слабых духом и готовых сдаться при сложных обстоятельствах.Проблемы с дыханием возникает в связи с сильным стрессом, из-за чего нужно прекратить сдерживать свои чувства. Душевные страхи вызывают бессонницу, поэтому не надо переживать одному, лучше рассказать о своих бедах родным и близким. Еще одним симптомом стресса является напряжение в плечах и шее, что говорит об ответственности и перегрузке человека.