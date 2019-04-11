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Обнародованы главные симптомы появления стресса

Многие люди страдают стрессом, который возникает из-за плохих отношений с родственниками, ссор с коллегами и самой работой. На развитие недуга могут указывать ряд основных симптомов.
Обнародованы главные симптомы появления стресса

Одним из них является пульсация в голове, когда теряется контроль над ситуацией. Для восстановления сил и покоя следует попытаться перестать думать об имеющейся проблеме. Также нередко появляется боль в области сердца у людей, слабых духом и готовых сдаться при сложных обстоятельствах.

Проблемы с дыханием возникает в связи с сильным стрессом, из-за чего нужно прекратить сдерживать свои чувства. Душевные страхи вызывают бессонницу, поэтому не надо переживать одному, лучше рассказать о своих бедах родным и близким. Еще одним симптомом стресса является напряжение в плечах и шее, что говорит об ответственности и перегрузке человека.



 
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Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 08:42

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