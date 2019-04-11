Цифровая музыка вредит природе





В своей новой работе The Cost of Music («Цена музыки») эксперты проследили «углеродный след» музыкальной индустрии, проанализировав открытые данные. С 1977 года в сотни раз увеличился объем контента из-за значительного удешевления производства музыки, а пользователям предоставляется возможность практически за бесценок прослушивать ее в большем количестве. Стриминговые аудиосервисы виновны во вредных выбросах в объемах, превышающих данный показатель на пике производства пластинок. В США продажа музыки на «виниле» обеспечивала порядка 140 000 т парниковых газов в пересчете на углекислый газ, а хранение и обработка контента в интернете – 200 000-350 000 т.Специалисты утверждают, их исследование направлено не на призыв интернет-пользователей отказаться от прослушивания музыкального материала в Сети и переход на физические носители. Целью научной работы ее авторы называют стимулирование стриминговых сервисов к заботе об окружающей среде.