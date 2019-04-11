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Цифровая музыка вредит природе

Цифровая музыка в стриминговых сервисах, как выяснили специалисты университетов Осло и Глазго, стала причиной увеличения экологической нагрузки на окружающую среду. На фоне снижения загрязнения природы отходами виниловых пластинок наблюдается негативное влияние выбросов парниковых газов, возросших за последние сорок лет вдвое.
Цифровая музыка вредит природе

В своей новой работе The Cost of Music («Цена музыки») эксперты проследили «углеродный след» музыкальной индустрии, проанализировав открытые данные. С 1977 года в сотни раз увеличился объем контента из-за значительного удешевления производства музыки, а пользователям предоставляется возможность практически за бесценок прослушивать ее в большем количестве. Стриминговые аудиосервисы виновны во вредных выбросах в объемах, превышающих данный показатель на пике производства пластинок. В США продажа музыки на «виниле» обеспечивала порядка 140 000 т парниковых газов в пересчете на углекислый газ, а хранение и обработка контента в интернете – 200 000-350 000 т.

Специалисты утверждают, их исследование направлено не на призыв интернет-пользователей отказаться от прослушивания музыкального материала в Сети и переход на физические носители. Целью научной работы ее авторы называют стимулирование стриминговых сервисов к заботе об окружающей среде.



 
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Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 08:10

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