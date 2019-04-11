Google защитит учетные записи пользователей с помощью смартфонов





На своем официальном сайте пресс-служба компании Google сообщила, что что для реализации такого способа защиты учетной записи пользователю окажется нужным смартфон на Android 7.0 Nougat и выше. Для этого он должен находится недалеко от компьютера или ноутбука.Протоколы аутентификации FIDO и WebAuthn осуществляют проверку подлинности ключа через соединение Bluetooth. Злоумышленнику недостаточно знать текстовый пароль для взлома, так как нужно присутствие телефона недалеко от ПК. Новая система защиты доступна в Gmail, G Suite, Google Cloud и других сервисах Google. В будущем корпорация планирует значительно расширить данный перечень.Для активации встроенного ключа безопасности на устройстве, работающего под управлением Android, нужен компьютер, на котором установлен Chrome OS, macOS X или операционная система Windows 10 с браузером Chrome и поддерживает Bluetooth. После создания аккаунта Google в гаджет следует включить двухэтапную аутентификацию и совершить настройки по руководству в официальном блоге. Компания Google также советует завести резервный ключ защиты на случай неисправности, потери или замены своего смартфона.