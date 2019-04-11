«Приходит во сне»: Александр Панайотов связывает смерть Юлии Началовой с мистикой

В сновидениях Панайотова Началова то плачет, то благодарит, что был для нее хорошим другом. Певец до сих пор не может смириться с трагедией и в отчаянии готов связать ее с мистикой. Артист винит в болезнях молодой коллеги и ее смерти темные силы и сглаз. Незадолго до госпитализации, вспоминает Панайотов, исполнительница посещала гадалку, которая «увидела» на ней порчу на гибель. Началова была очень напугана и поделилась этим с другом, но подробностей раскрывать не стала.Ольга Штеккер, специализирующаяся на семейной медицине, считает причиной смерти звезды многочисленные стрессы и анорексию. Певица, будучи замужем за Дмитрием Ланским, как уверяет ее отец, стремилась соответствовать его стандартам красоты, поэтому мучила себя диетами. В последнее время Началова очень переживала из-за судебных тяжб с экс-возлюбленным Александром Фроловым.