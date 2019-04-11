АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты: Летающие автомобили могут помочь в борьбе с глобальным потеплением
EUR 72.95 USD 64.74
Курс валют на 11.04.2019

«Приходит во сне»: Александр Панайотов связывает смерть Юлии Началовой с мистикой

Александр Панайотов, поддерживавший с Юлией Началовой дружеские отношения, видит в ее скоропостижной смерти нечто мистическое. Артист признался, его покойная коллега к нему «приходит практически каждую ночь».
«Приходит во сне»: Александр Панайотов связывает смерть Юлии Началовой с мистикой

В сновидениях Панайотова Началова то плачет, то благодарит, что был для нее хорошим другом. Певец до сих пор не может смириться с трагедией и в отчаянии готов связать ее с мистикой. Артист винит в болезнях молодой коллеги и ее смерти темные силы и сглаз. Незадолго до госпитализации, вспоминает Панайотов, исполнительница посещала гадалку, которая «увидела» на ней порчу на гибель. Началова была очень напугана и поделилась этим с другом, но подробностей раскрывать не стала.
«Приходит во сне»: Александр Панайотов связывает смерть Юлии Началовой с мистикой

Ольга Штеккер, специализирующаяся на семейной медицине, считает причиной смерти звезды многочисленные стрессы и анорексию. Певица, будучи замужем за Дмитрием Ланским, как уверяет ее отец, стремилась соответствовать его стандартам красоты, поэтому мучила себя диетами. В последнее время Началова очень переживала из-за судебных тяжб с экс-возлюбленным Александром Фроловым.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 07:36

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Приходит во сне»: Александр Панайотов
Жена Никиты Михалкова показала архивное
Звезда "Дома-2" Настя Милославская:
Karma Automotive выпустила
«Мало половин» на весь мир: Фанаты
Ученые рассказали о пяти действенных
Экс-участница «Дома-2» Элина Ковальская
Ольга Рапунцель ответила на обвинения в
Ксения Бородина в стихах призналась в
Татьяна Навка в пышном платье
Компания Sharp показала прототип
Эммануил Виторган готовится снова стать
Суббренд Chery готовит к презентации
Племянник Михаила Евдокимова сдал
Рассекреченные снимки самолета-шпиона
«Молодая девочка»: Мария Шукшина
Концепт Motorola RAZR 2019 года
Ученые: Растительная пища снижает риск
«Привет, братанчик»: Падчерица Саши
Ученые: Длинная борода у мужчин
Дмитрий Тарасов: «Моя жена не работает.
Фёдор Стрелков подтвердил расставание с
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко
Появились первые фото смартфона OnePlus
Роза Сябитова предупредила всех женщин
Светлана Ходченкова опубликовала в
Молодая супруга Цекало Дарина Эрвин
Смартфон Vivo X27 Pro получил выдвижную
Ольга Бузова спровоцировала в Сети
Сашу Черно снова раскритиковали за
Просмотреть все новости