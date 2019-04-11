АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты: Летающие автомобили могут помочь в борьбе с глобальным потеплением
EUR 72.95 USD 64.74
Курс валют на 11.04.2019

«Мало половин» на весь мир: Фанаты просят Ольгу Бузову поехать на «Евровидение» вместо Лазарева

Преданные фанаты Ольги Бузовой, число которых превышает 15 миллионов, просят своего кумира отправиться на конкурс "Евровидение" вместо певца Сергея Лазарева. Поклонники просто таки уверены, что поющая телеведущая сможет прославить Россию на весь мир своим хитом "Мало половин".
«Мало половин» на весь мир: Фанаты просят Ольгу Бузову поехать на «Евровидение» вместо Лазарева

Недавно Ольга Бузова опубликовала пост, в котором попросила хейтеров не критиковать Сергея Лазарева, ведь сама она искренне верит в его победу на песенном конкурсе. Тем не менее, фолловеры разделились в комментариях на два лагеря. Одни согласились с новоявленной певицей, что Лазарев вполне сможет завоевать победу в этот раз. Другие же принялись уговаривать звезду поехать вместо коллеги.

В комментариях фанаты назвали Ольгу Бузову богиней, а также отметили, что хит "Мало половин" исполнительница могла бы исполнить даже на "Евровидении", тем самым прославив Россию на весь мир. Сама поющая телеведущая поблагодарила поклонников за поддержку, однако на просьбы ничего не ответила.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:15

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Приходит во сне»: Александр Панайотов
Жена Никиты Михалкова показала архивное
Звезда "Дома-2" Настя Милославская:
Karma Automotive выпустила
«Мало половин» на весь мир: Фанаты
Ученые рассказали о пяти действенных
Экс-участница «Дома-2» Элина Ковальская
Ольга Рапунцель ответила на обвинения в
Ксения Бородина в стихах призналась в
Татьяна Навка в пышном платье
Компания Sharp показала прототип
Эммануил Виторган готовится снова стать
Суббренд Chery готовит к презентации
Племянник Михаила Евдокимова сдал
Рассекреченные снимки самолета-шпиона
«Молодая девочка»: Мария Шукшина
Концепт Motorola RAZR 2019 года
Ученые: Растительная пища снижает риск
«Привет, братанчик»: Падчерица Саши
Ученые: Длинная борода у мужчин
Дмитрий Тарасов: «Моя жена не работает.
Фёдор Стрелков подтвердил расставание с
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко
Появились первые фото смартфона OnePlus
Роза Сябитова предупредила всех женщин
Светлана Ходченкова опубликовала в
Молодая супруга Цекало Дарина Эрвин
Смартфон Vivo X27 Pro получил выдвижную
Ольга Бузова спровоцировала в Сети
Сашу Черно снова раскритиковали за
Просмотреть все новости