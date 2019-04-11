«Мало половин» на весь мир: Фанаты просят Ольгу Бузову поехать на «Евровидение» вместо Лазарева
Преданные фанаты Ольги Бузовой, число которых превышает 15 миллионов, просят своего кумира отправиться на конкурс "Евровидение" вместо певца Сергея Лазарева. Поклонники просто таки уверены, что поющая телеведущая сможет прославить Россию на весь мир своим хитом "Мало половин".
Недавно Ольга Бузова опубликовала пост, в котором попросила хейтеров не критиковать Сергея Лазарева, ведь сама она искренне верит в его победу на песенном конкурсе. Тем не менее, фолловеры разделились в комментариях на два лагеря. Одни согласились с новоявленной певицей, что Лазарев вполне сможет завоевать победу в этот раз. Другие же принялись уговаривать звезду поехать вместо коллеги.
В комментариях фанаты назвали Ольгу Бузову богиней, а также отметили, что хит "Мало половин" исполнительница могла бы исполнить даже на "Евровидении", тем самым прославив Россию на весь мир. Сама поющая телеведущая поблагодарила поклонников за поддержку, однако на просьбы ничего не ответила.
Недавно Ольга Бузова опубликовала пост, в котором попросила хейтеров не критиковать Сергея Лазарева, ведь сама она искренне верит в его победу на песенном конкурсе. Тем не менее, фолловеры разделились в комментариях на два лагеря. Одни согласились с новоявленной певицей, что Лазарев вполне сможет завоевать победу в этот раз. Другие же принялись уговаривать звезду поехать вместо коллеги.
В комментариях фанаты назвали Ольгу Бузову богиней, а также отметили, что хит "Мало половин" исполнительница могла бы исполнить даже на "Евровидении", тем самым прославив Россию на весь мир. Сама поющая телеведущая поблагодарила поклонников за поддержку, однако на просьбы ничего не ответила.
ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:15