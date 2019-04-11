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Звезда "Дома-2" Настя Милославская: "Тело моей мамы было найдено в реке"

Новая участница проекта "Дом-2" Настя Милославская сразу же привлекла внимание телезрителей, ведь девушка не только увлекается спортом, но и служила в полиции. В правоохранительные органы новая звезда реалити пошла из-за убийства родной матери.
Звезда "Дома-2" Настя Милославская: "Тело моей мамы было найдено в реке"

Настя Милославская рассказала, что ее мать убили, когда девочке было 14 лет. Тело женщины со следами насильственной смерти и переломов нашли в реке. Тогда участница реалити ничего не могла сделать, однако решила, что пойдет работать в полицию, чтобы быть полезной для других людей.

На службу Милославская поступила в 18 лет, затем работала кинологом, получила несколько наград.

Также новая участница проекта "Дом-2" опровергла слухи о том, что она на самом деле приехала в Периметр в отпуске, а потом снова отправится в родной город. Звезда уточнила, что за четыре года у нее поменялись взгляды на жизнь и ценности, она пришла к выводу, что такая работа ей не подходит.

По словам девушки, работа в правоохранительных органах является очень напряженной, сильно выматывает физически и морально, так как нужно работать иногда и сутками.

В марте Настя Милославская уволилась, а затем решила попробовать устроить свою личную жизнь в Периметре.



 
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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:29

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