Звезда "Дома-2" Настя Милославская: "Тело моей мамы было найдено в реке"





Настя Милославская рассказала, что ее мать убили, когда девочке было 14 лет. Тело женщины со следами насильственной смерти и переломов нашли в реке. Тогда участница реалити ничего не могла сделать, однако решила, что пойдет работать в полицию, чтобы быть полезной для других людей.На службу Милославская поступила в 18 лет, затем работала кинологом, получила несколько наград.Также новая участница проекта "Дом-2" опровергла слухи о том, что она на самом деле приехала в Периметр в отпуске, а потом снова отправится в родной город. Звезда уточнила, что за четыре года у нее поменялись взгляды на жизнь и ценности, она пришла к выводу, что такая работа ей не подходит.По словам девушки, работа в правоохранительных органах является очень напряженной, сильно выматывает физически и морально, так как нужно работать иногда и сутками.В марте Настя Милославская уволилась, а затем решила попробовать устроить свою личную жизнь в Периметре.