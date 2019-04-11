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Ольга Рапунцель ответила на обвинения в проституции в Сети

Бренд проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель устала от критики хейтеров и решила в очередной раз ответить им на обвинения в проституции. Участница реалити отметила, что обсуждают и осуждают ее только те, кто в жизни ведет себя еще хуже.
Ольга Рапунцель ответила на обвинения в проституции в Сети

Ольга Рапунцель часто попадает под волну критики из-за своего прошлого. При каждом удобном случае хейтеры напоминают участнице реалити-шоу "Дом-2" о ее скандальном прошлом в индустрии порно. Сама участница проекта считает, что за свои поступки уже давно ответила, а на работу такого плана согласилась только из-за нехватки денег.

Тем не менее, язвительные комментарии в адрес Ольги Рапунцель продолжают поступать, сегодня же девушка не выдержала и посвятила обвинениям разгромный пост в Instagram. Всем, кто считает девушку непорядочной, она написала, что осуждают ее те, кто ведет себя в жизни еще хуже.



 
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ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 06:45

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