Экс-участница «Дома-2» Элина Ковальская заподозрила мать в связи со своим женихом Станиславом Эрдлеем





После получения звания "Самого красивого актера России" Станислав Эрдлей поспешил вызвать на программу "На самом деле" свою биологическую мать. Артист сомневался в родстве с женщиной, что должен был подтвердить тест на детекторе лжи, а также анализ ДНК. Тем не менее, результат оказался положительным, женщина действительно родила актера.Теперь же Станислав Эрдлей снова стал участником скандала, связанного с его нынешней девушкой, экс-участницей проекта "Дом-2" Элиной Ковальской. Бывшая избранница Андрея Чуева не скрывает, что много финансов тратит на пластические операции, чтобы всегда выглядеть привлекательно. Между молодым актером и звездой реалити вспыхнул роман, дело даже дошло до свадьбы.Однако, по словам Ковальской, соседка несколько раз видела своими глазами мать модели Марину Рыльцову в объятьях ее жениха Станислава Эрдлея. Чтобы разобраться в ситуации, бывшая проектантка пригласила близких в студию. Примечательно, что мать модели отказалась проходить детектор лжи, предоставив справку из больницы, по которой состояние женщины близко к гипертоническому кризу.На вопросы Марине все же пришлось ответить, в ходе беседы выяснилось, что Эрдлей был у женщины дома. Жених Элины попытался извиниться перед ней и оправдаться, что был пьян. Мать модели подтвердила, что оставила жениха дочери у себя, так как он был не в состоянии добраться домой, однако между ними ничего не было.Позже выяснилось, что справка Рыльцовой была сфабрикована, а также журналистам удалось получить запись с камер, где на кадрах видно, как мать и жених Элины страстно целуются в подъезде.