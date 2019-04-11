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Экс-участница «Дома-2» Элина Ковальская заподозрила мать в связи со своим женихом Станиславом Эрдлеем

Экс-участница «Дома-2» Элина Ковальская вызвала свою мать Марину Рыльцову, а также жениха Станислава Эрдлея на шоу "На самом деле". Модель хотела выяснить, изменил ли ей избранник с родным для нее человеком, результаты оказались шокирующими.
Экс-участница «Дома-2» Элина Ковальская заподозрила мать в связи со своим женихом Станиславом Эрдлеем

После получения звания "Самого красивого актера России" Станислав Эрдлей поспешил вызвать на программу "На самом деле" свою биологическую мать. Артист сомневался в родстве с женщиной, что должен был подтвердить тест на детекторе лжи, а также анализ ДНК. Тем не менее, результат оказался положительным, женщина действительно родила актера.

Теперь же Станислав Эрдлей снова стал участником скандала, связанного с его нынешней девушкой, экс-участницей проекта "Дом-2" Элиной Ковальской. Бывшая избранница Андрея Чуева не скрывает, что много финансов тратит на пластические операции, чтобы всегда выглядеть привлекательно. Между молодым актером и звездой реалити вспыхнул роман, дело даже дошло до свадьбы.

Однако, по словам Ковальской, соседка несколько раз видела своими глазами мать модели Марину Рыльцову в объятьях ее жениха Станислава Эрдлея. Чтобы разобраться в ситуации, бывшая проектантка пригласила близких в студию. Примечательно, что мать модели отказалась проходить детектор лжи, предоставив справку из больницы, по которой состояние женщины близко к гипертоническому кризу.

На вопросы Марине все же пришлось ответить, в ходе беседы выяснилось, что Эрдлей был у женщины дома. Жених Элины попытался извиниться перед ней и оправдаться, что был пьян. Мать модели подтвердила, что оставила жениха дочери у себя, так как он был не в состоянии добраться домой, однако между ними ничего не было.

Позже выяснилось, что справка Рыльцовой была сфабрикована, а также журналистам удалось получить запись с камер, где на кадрах видно, как мать и жених Элины страстно целуются в подъезде.



 
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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 06:59

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