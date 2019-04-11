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Ксения Бородина в стихах призналась в страсти к шопингу

Ксения Бородина на своей странице в Instagram опубликовала снимок в стиле 90-х годов, под которым посвятила стихи шопингу. Именно это занятие телеведущая назвала своим допингом, помогающим ей расслабиться.
Ксения Бородина в стихах призналась в страсти к шопингу

Ксения Бородина часто публикует в Instagram фотографии, на которых демонстрирует стильные и модные образы. Не обошлось без такой фотографии и в этот раз. Звезда реалити-шоу "Дом-2" показала типичный образ из 90-х годов, признавшись в стихах в своей страсти к шопингу.
«Для каждого из нас всегда найдётся допинг, Везде царит бурлеск от Тулы до Уфы, Опустошит карманы пресловутый шопинг, И новым барахлом забьёт мои шкафы», - написала звезда.

Совсем недавно Ксения Бородина побывала в Париже, где устроила себе отпуск с подругами и обновила гардероб. Кроме того, звезда успела посетить выдающиеся места самого романтичного города в мире.



 
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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 06:30

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