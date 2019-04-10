Дмитрий Тарасов: «Моя жена не работает. Сколько я ей даю, столько и тратит»

Сейчас Дмитрий Тарасов не может похвастаться головокружительной карьерой, ведь пока неизвестно, останется ли он в команде "Локомотива". Тем не менее, футболист часто делится с фанатами семейными снимками, на которых выглядит очень счастливым. Также среди проблем Тарасова и алименты для дочери от первого брака. Хоть он и пытался уменьшить сумму долга, суд постановил, что она должна составлять 480 тысяч рублей в месяц.О жене Анастасии Костенко Дмитрий Тарасов отзывается очень тепло. По словам звезды, она является девушкой его мечты. Модель не обиделась, что муж ничего не подарил ей после рождения дочери, однако на Новый Год преподнес дорогую шубу. Также футболист отмечает, жена не требует у него денег, а тратит те, которые знаменитость дает ей сам.