Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко отметили 9 месяцев дочери Миланы нежной фотосессией
Дмитрий Тарасов на своей странице в Instagram показал трогательный снимок с дочерью Миланой. Фотосессией молодые родители решили отметить 9 месяцев со дня рождения наследницы.
32-летний футболист Дмитрий Тарасов не скрывает, что очень счастлив с нынешней третьей супругой Анастасией Костенко. Они вместе воспитывают маленькую дочь Милану, которой отец очень гордится и часто снимается с наследницей в фотосессиях. Сегодня бывший муж Ольги Бузовой решил порадовать фанатов нежным семейным снимком, ведь Милане исполнилось 9 месяцев.
На снимке Дмитрий Тарасов и Милана смотрят прямо в камеру, они, по мнению фолловеров, выглядят очень счастливыми. Многие оценили милость снимка комментариями и лайками, однако нашлись и хейтеры, лишний раз напомнившие, что Бузова тоже всегда хотела именно дочь.
32-летний футболист Дмитрий Тарасов не скрывает, что очень счастлив с нынешней третьей супругой Анастасией Костенко. Они вместе воспитывают маленькую дочь Милану, которой отец очень гордится и часто снимается с наследницей в фотосессиях. Сегодня бывший муж Ольги Бузовой решил порадовать фанатов нежным семейным снимком, ведь Милане исполнилось 9 месяцев.
На снимке Дмитрий Тарасов и Милана смотрят прямо в камеру, они, по мнению фолловеров, выглядят очень счастливыми. Многие оценили милость снимка комментариями и лайками, однако нашлись и хейтеры, лишний раз напомнившие, что Бузова тоже всегда хотела именно дочь.
ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:50