Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко отметили 9 месяцев дочери Миланы нежной фотосессией

32-летний футболист Дмитрий Тарасов не скрывает, что очень счастлив с нынешней третьей супругой Анастасией Костенко. Они вместе воспитывают маленькую дочь Милану, которой отец очень гордится и часто снимается с наследницей в фотосессиях. Сегодня бывший муж Ольги Бузовой решил порадовать фанатов нежным семейным снимком, ведь Милане исполнилось 9 месяцев.На снимке Дмитрий Тарасов и Милана смотрят прямо в камеру, они, по мнению фолловеров, выглядят очень счастливыми. Многие оценили милость снимка комментариями и лайками, однако нашлись и хейтеры, лишний раз напомнившие, что Бузова тоже всегда хотела именно дочь.