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Ольга Бузова спровоцировала в Сети слухи о своей беременности

Известная певица и ведущая Ольга Бузова спровоцировала в Сети слухи о своей беременности. На одном из снимков, опубликованных звездой, фанаты рассмотрели небольшой округлый живот, как бывает на ранних сроках в интересном положении.
Ольга Бузова спровоцировала в Сети слухи о своей беременности

Ольга Бузова недавно сама того не желая спровоцировала появление в Сети слухов о своей возможной беременности. Поводом для таких рассуждений стал недавний снимок, на котором фанаты якобы заметили, что живот ведущей «Дома-2» заметно округлился и стал такой формы, как это обычно бывает на ранних сроках у женщин в интересном положении.
Ольга Бузова спровоцировала в Сети слухи о своей беременности

Сама Ольга Бузова слухи о своей беременности не комментирует, а вот хейтеры не верят в то, что такое возможно, считая, что певица влюблена в сцену и не променяет её даже на радость материнства.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 20:21

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