Ольга Бузова спровоцировала в Сети слухи о своей беременности





Ольга Бузова недавно сама того не желая спровоцировала появление в Сети слухов о своей возможной беременности. Поводом для таких рассуждений стал недавний снимок, на котором фанаты якобы заметили, что живот ведущей «Дома-2» заметно округлился и стал такой формы, как это обычно бывает на ранних сроках у женщин в интересном положении.Сама Ольга Бузова слухи о своей беременности не комментирует, а вот хейтеры не верят в то, что такое возможно, считая, что певица влюблена в сцену и не променяет её даже на радость материнства.