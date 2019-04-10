Сашу Черно снова раскритиковали за неудачный макияж

В одном из последних эфиров Саша Черно и вовсе удивила поклонников. Девушка нанесла на свое лицо слишком много тонального крема, хайлайтера и других косметических средств, при этом даже не потрудившись их правильно растереть. В итоге косметика стала выглядеть на лице проектанки как странные темные пятна.В соцсетях поклонники тут же раскритиковали Сашу Черно за столь смелый эксперимент. Многие отметили, что косметическими средствами она не только испортила внешний вид, но и сильно уменьшила скулы, что выглядит пугающе.