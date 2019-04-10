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Сашу Черно снова раскритиковали за неудачный макияж

Саша Черно регулярно попадает под критику телезрителей из-за своего эпатажного поведения. Несмотря на пышные формы, участница реалити-шоу то и дело надевает обтягивающие наряды, наносит яркий макияж и делает смелые укладки.
Сашу Черно снова раскритиковали за неудачный макияж

В одном из последних эфиров Саша Черно и вовсе удивила поклонников. Девушка нанесла на свое лицо слишком много тонального крема, хайлайтера и других косметических средств, при этом даже не потрудившись их правильно растереть. В итоге косметика стала выглядеть на лице проектанки как странные темные пятна.

В соцсетях поклонники тут же раскритиковали Сашу Черно за столь смелый эксперимент. Многие отметили, что косметическими средствами она не только испортила внешний вид, но и сильно уменьшила скулы, что выглядит пугающе.



 
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ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:19

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