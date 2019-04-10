Семья Ольги Рапунцель на «Доме-2» никогда не выходит из образа
Семья скандальной участницы «Дома-2» Ольги Рапунцель, пребывая на проекте «Дом-2», никогда не выходит из своего образа. Такой вывод сделали зрители после дня рождения годовалой Василисы и торжественного вручения ей подарков от бабушки и тёти.
Ольга Рапунцель давно стала самой обсуждаемой участницей «Дома-2», как и её мама и супруг. Недавно молодые родители отметили первый день рождения своей дочери Василисы, после чего зрители в очередной раз пришли к выводу, что эта семья никогда не выходит из своего образа, даже на празднике ребёнка.
Особенно насмешило публику то, как поздравляющие демонстративно вручили малышке коробку с пластиковыми шарами и тут же усадили Василису, даже не вымыв игрушки перед этим. Со слов пользователей соцсетей, подарки явно были спонсорскими, а эмоции и радость родственников наигранными.
Ольга Рапунцель давно стала самой обсуждаемой участницей «Дома-2», как и её мама и супруг. Недавно молодые родители отметили первый день рождения своей дочери Василисы, после чего зрители в очередной раз пришли к выводу, что эта семья никогда не выходит из своего образа, даже на празднике ребёнка.
Особенно насмешило публику то, как поздравляющие демонстративно вручили малышке коробку с пластиковыми шарами и тут же усадили Василису, даже не вымыв игрушки перед этим. Со слов пользователей соцсетей, подарки явно были спонсорскими, а эмоции и радость родственников наигранными.
ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 20:18