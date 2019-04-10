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Семья Ольги Рапунцель на «Доме-2» никогда не выходит из образа

Семья скандальной участницы «Дома-2» Ольги Рапунцель, пребывая на проекте «Дом-2», никогда не выходит из своего образа. Такой вывод сделали зрители после дня рождения годовалой Василисы и торжественного вручения ей подарков от бабушки и тёти.
Семья Ольги Рапунцель на «Доме-2» никогда не выходит из образа

Ольга Рапунцель давно стала самой обсуждаемой участницей «Дома-2», как и её мама и супруг. Недавно молодые родители отметили первый день рождения своей дочери Василисы, после чего зрители в очередной раз пришли к выводу, что эта семья никогда не выходит из своего образа, даже на празднике ребёнка.
Семья Ольги Рапунцель на «Доме-2» никогда не выходит из образа

Особенно насмешило публику то, как поздравляющие демонстративно вручили малышке коробку с пластиковыми шарами и тут же усадили Василису, даже не вымыв игрушки перед этим. Со слов пользователей соцсетей, подарки явно были спонсорскими, а эмоции и радость родственников наигранными.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 20:18

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