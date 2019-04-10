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Светлана Ходченкова опубликовала в Instagram откровенную фотографию

Светлана Ходченкова обнародовала в социальной сети Instagram эротическую фотографию. На ней она в обнаженном виде смотрит ввысь.
Светлана Ходченкова опубликовала в Instagram откровенную фотографию

Изображение актрисы собрало большое количество лайков от подписчиков, оценивших новый кадр знаменитости. Под фото они написали ряд восторженных отзывов, называя ее «русской красавицей». Сама актриса подписала кадр так: «Это был потрясающий вторник», но не уточнила, что имела ввиду.

Среди последних творческих работ Светланы Ходченковой стоит отметить роль супруги русского царя Бориса Годунова Марии Скуратовой-Бельской. Недавно актриса получила премию «Золотой орел» за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Довлатов».



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 20:24

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